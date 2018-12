‘Gele hesjes’ ook in Nederlandse steden de straat op; enkele arrestaties in Den Haag en Maastricht

Betogers in gele hesjes zaterdag nabij de Tweede Kamer in Den Haag. Beeld ANP

De politie in Den Haag sloot zaterdag het Binnenhof af voor een demonstratie van de ‘gele hesjes’. Ongeveer vijftig actievoerders hadden zich bij het gebouw van de Tweede Kamer verzameld. De politie sommeerde hen naar het Malieveld te gaan. De groep groeide vervolgens uit tot zeker honderd man. Twee mensen werden aangehouden. De organisatie in Den Haag had voor de actie van de gele hesjes geen vergunning aangevraagd.

In Maastricht gingen zo’n vijftig mensen de straat op in de buurt van het stadion van voetbalclub MVV. Omdat de demonstratie niet was aangekondigd, was er veel politie bij aanwezig. De leider van de actie werd door agenten meegenomen in een busje.

De actievoerders probeerden vanaf het stadion de A2 te bereiken met als doel die snelweg te blokkeren. Tot drie keer toe werden ze door een cordon agenten tegengehouden. Daarna ging de groep uiteen, waarbij de gele hesjes uit werden gedaan. De betogers gingen vervolgens op weg naar het Vrijthof in het centrum van Maastricht. Een aantal deed daarbij het gele hesje weer aan.

Het is voor het eerst dat ‘gele hesjes’ protesteren in Nederland. In Frankrijk wordt al een aantal weken, vooral in het weekend, gedemonstreerd. Ook in België zijn de laatste weken demonstranten de straat opgegaan.

Nieuwe rellen in Parijs

Bij de protesten van gele hesjes in Parijs kwam het zaterdag opnieuw tot rellen. De Franse oproerpolitie vuurde traangasgranaten af en zette een waterkanon in tijdens een nieuwe betoging van de Gilets Jaunes, de gele hesjes. De politie meldde dat zestig aanhoudingen zijn verricht. Drie agenten en zeven betogers raakten gewond, aldus een woordvoerster. De autoriteiten schatten dat zich ongeveer tweeduizend betogers bevinden in de omgeving van de Champs-Élysées.

De Gilets Jaunes ontlenen hun naam aan de felgele hesjes die Fransen in hun auto’s moeten hebben. Het gaat om een spontane protestbeweging die geen echte leiders heeft. De leden organiseren zich veelal via internet en zijn vaak ontevreden omdat ze moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.