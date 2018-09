‘Geheime oorlog’ in Syrië: Israël bombardeerde naast Iraans wapendepot ook vliegtuig op luchthaven Damascus

Israël heeft bij de luchtaanval dinsdag in Syrië een gebouw in de as gelegd waar volgens Jeruzalem Iraanse wapens waren opgeslagen voor Hezbollah. Ook blijkt uit satellietfoto’s dat de Israëli’s vorige week mogelijk een Iraanse Boeing 747 hebben vernietigd op de luchthaven van Damascus. Hezbollah bestrijdt echter dat de talloze Israëlische aanvallen succesvol zijn geweest.

Het door Israël gebombardeerde wapendepot bij Latakia na de aanval. Foto ImageSat International / Twitter

Volgens Hezbollah-leider Nasrallah beschikt de beweging, ondanks de ruim tweehonderd Israëlische bombardementen in Syrië, nu over nieuwe ‘zeer trefzekere’ raketten die Israël kunnen bereiken. Hij zei niet om welke raketten het gaat. Iran is de grootste wapenleverancier van Hezbollah.

Met de ‘geheime oorlog’ in het Syrische luchtruim probeert Israël onder andere te voorkomen dat Hezbollah moderne Iraanse raketten in handen krijgt die een grote bedreiging kunnen vormen voor onder andere Tel Aviv en Jeruzalem. ‘Ik zeg Israël dat het reeds zo ver is’, aldus Nasrallah dreigend in Beiroet. ‘Wij hebben ons doel bereikt, ondanks alles wat Israël heeft gedaan om de route af te snijden.’

De foto’s van het commerciële Israëlische satellietbedrijf ImageSat International (ISI) werden vrijgegeven terwijl Jeruzalem alles op alles zet om de relatie met Rusland niet te laten verslechteren. Tijdens de Israëlische verrassingsaanval op het wapendepot in Latakia werd per ongeluk een Russisch spionage-en verkenningsvliegtuig neergehaald door de Syrische luchtverdediging.

Nadat de Israëlische premier Netanyahu president Poetin al had gesproken, bezocht de Israëlische luchtmachtbevelhebber Norkin donderdag Moskou om de schade te herstellen en om de aanval uit te leggen.

תצלומי לוויין של חברת ImageSat International ISI חושפים את ההרס הרב שנגרם למתקנים בבסיס בלטקיה, שהותקף על ידי ישראל בלילה שבין שני לשלישי. מהתמונות עולה שמחסן תחמושת עצום הושמד לחלוטין - זמן קצר לפני העברת נשק לחיזבאללה https://t.co/dQi7OHvpRm pic.twitter.com/BBRdhiSy8l החדשות

'Onaanvaardbaar gevaar'

Op de foto’s, die uren na de aanval van de vier Israëlische F-16’s werden gemaakt, is te zien dat aan de rand van Latakia een gebouw van 155 bij 35 meter volledig met de grond gelijk is gemaakt. De gebouwen er omheen zijn nog intact. Syrië beweert dat de F-16's een aluminiumfabriek bombardeerden.

Volgens het Israëlische leger was het echter een opslagplaats die onderdeel uitmaakte van de Iraanse militaire bevoorrading van Hezbollah. De regering-Netanyahu gaf toestemming voor de luchtaanval omdat de wapens zouden worden overgebracht naar Hezbollah-bases in Libanon. ‘Deze wapens waren bedoeld om Israël aan te vallen en vormden een onaanvaardbaar gevaar’, aldus een Israëlische legerwoordvoerder.

ImageSat gaf ook een foto vrij van een uitgebrand vliegtuig op de internationale luchthaven van Damascus. Dit toestel, mogelijk een Iraanse Boeing 747 van Fars Air, zou zaterdag het doelwit zijn geweest van een Israëlische luchtaanval. Ook werden enkele gebouwen geraakt. Israël weigerde in het weekeinde te bevestigen dat deze aanval het werk was geweest van zijn F-16’s. Israëlische media meldden dat het toestel was volgestouwd met Iraanse wapens.

Fars Air wordt volgens westerse en Israëlische inlichtingenbronnen door de Iraanse Revolutionaire Garde gebruikt om met name raketten door te sluizen naar Hezbollah in Libanon. De toestellen maken soms een tussenlanding in Damascus.

De Israëlische luchtmacht zette eerder dit jaar voor het eerst de F-35, de Joint Strike Fighter, in bij de luchtaanvallen in Syrië. Foto Israeli Air Force, major Ofer

Wapenfabriekjes

Zo werden in juli en augustus, aldus Westerse inlichtingenbronnen tegen Fox News, twee toestellen van Fars Air ontdekt die via een flinke omweg van Iran naar Beiroet vlogen. Een van deze vliegtuigen vloog vanuit een Iraanse luchtmachtbasis, via Damascus, met een grote boog naar Beiroet. Het andere vliegtuig vloog via het zuiden van Turkije richting Cyprus waarna het richting Beiroet vloog.

Iran zou het op deze manier moeilijker willen maken voor het Westen en Israël om de bevoorrading van Hezbollah te volgen. Een van de vliegtuigen zou onderdelen hebben overgebracht naar Iraanse wapenfabriekjes in Hezbollah-gebied in Libanon waar raketten worden gemaakt.

De laatste tijd praat Israël openlijker over de bombardementen die het sinds het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011 regelmatig uitvoert in Syrië. Zo werd de aanval dinsdag bij Latakia snel bevestigd door het leger. Eerder dit jaar, in april en mei, werden ook een militair onderzoekscentrum in Damascus en een opslagplaats op de luchthaven met de grond gelijk gemaakt.

Nasrallah verzekerde donderdag dat Hezbollah voorlopig nog militair aanwezig zal zijn in Syrië. ‘Wij blijven hier tot nader order’, aldus de Hezbollah-voorman. Wel zal volgens hem mogelijk een deel van de strijders worden teruggetrokken nu het Assad-regime steeds meer terrein wint. ‘Syrië gaat een periode van grote rust tegemoet’, aldus Nasrallah.