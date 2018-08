‘Dweilpauzes’ en boetes meteen pinnen: Amsterdam gaat overlast Wallen te lijf

De drukte en overlast in het Amsterdamse Wallengebied lopen zo uit de hand dat de een maand geleden aangetreden burgemeester Femke Halsema extra maatregelen treft om de problemen enigszins te beteugelen. Zo worden er ‘dweilpauzes’ ingelast waarbij straten afgesloten worden voor publiek zodat er afval kan worden opgeruimd.

Ook worden straten vanwege de drukte sneller tijdelijk afgesloten om bijvoorbeeld het werk van hulpdiensten te vergemakkelijken. Zogeheten ‘hosts’ worden eerder ingezet om dat in goede banen te leiden. De gemeente is al jaren doende met het monitoren van bezoekersaantallen en heeft nu besloten niet pas bij code rood maar al bij code oranje extra maatregelen te treffen.

Nieuw daarbij is dat een aantal ordehandhavers wordt uitgerust met mobiele pinautomaten om bezoekers onmiddellijk te laten betalen voor wangedrag. Dan gaat het bijvoorbeeld om wildplassen of vandalisme.

Losgeslagen uitgaanspubliek

Ordehandhavers, hosts of boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) hebben nu al vaak te maken met bedreigingen door losgeslagen uitgaanspubliek, al dan niet toeristen. De vrees dat agressie en wanorde alleen maar toenemen als bijvoorbeeld buitenlandse toeristen meteen boetes moeten voldoen, leidt niet meteen tot extra inzet van politie op de Wallen.

‘Dit is een proef’, zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema over de maandag aangekondigde extra maatregelen. ‘We hebben echt niet de illusie dat dit hét antwoord is op alle problemen.’ Maar de gemeente vindt ingrijpen noodzakelijk nu vooral in het Wallengebied de toeristenstroom bijna onbeheersbaar is en bewoners steeds vaker klagen dat hun woonomgeving bijna onleefbaar is geworden.

De extra maatregelen gaan zo snel mogelijk in, vermoedelijk nog deze maand, aldus de woordvoerder. ‘Daarnaast zijn we bezig meer handhavers te werven. Die mensen moeten opgeleid worden, die kun je niet zomaar in dat gebied laten werken.’

De Amsterdamse binnenstad trekt al jaren achtereen steeds meer toeristen en dat leidt tot steeds meer problemen. De wantoestanden in het Wallengebied trokken veel aandacht na een alarmerende hartekreet van gemeentelijk ombudsman Arre Zuurmond. Die ging zelf tijdelijk aan de rand van het gebied wonen om alle hinder te ondergaan.

Overheid ‘onduldbaar afwezig’

Een rapportage van Zuurmond in april riep nog weinig reacties op, hoewel zijn kritiek niet mals was. Volgens de ombudsman was de overheid ‘onduldbaar afwezig’ in grote delen van de binnenstad. Het Wallengebied beschreef hij als een ‘urban jungle’ waar crimineel geld ‘leidend’ is, waar het veel te druk is en waar de politie amper optreedt.

Toen Zuurmond tijdens deze warme zomer zijn boodschap nog eens in de media herhaalde, kreeg de kwestie wel een eigen dynamiek. Burgemeester Halsema liep een avond met de politie en handhavers mee om zich ter plekke een beeld te kunnen vormen.