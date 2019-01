‘Duikende’ Dijkhoff bezorgt premier Rutte onverwacht avondje vrij

Kamerleden Jesse Klaver (GroenLinks), Lodewijk Asscher (PvdA), Martin van Rooijen (50PLUS), Thierry Baudet (FvD) en Geert Wilders (PVV) vragen om uitstel tijdens het debat over het klimaatakkoord van het kabinet. Beeld ANP

De plenaire zaal van de Tweede Kamer is woensdag geheel gewijd aan onderwerpen die niet lekker liggen in de coalitie. Overdag debatteert de Kamer met staatssecretaris Harbers over het nieuwe kinderpardon dat het kabinet bijna fataal werd. Meteen daarna staat een debat over het concept- Klimaatakkoord gepland. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en premier Rutte zitten klaar in Vak K om de strijd aan te gaan met de oppositie, maar worden compleet genegeerd.

De oppositie is op oorlogspad en heeft zich verheugd op een avondje ‘coalitie splijten’. Dat feestje valt in het water doordat de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen het debat mijden. Vooral de afwezigheid van Klaas Dijkhoff, die het Klimaatakkoord affakkelde in De Telegraaf en zijn coalitiegenoot Rob Jetten (D66) voor ‘klimaatdrammer’ uitmaakte, drukt de pret. Het is de oppositie niet ontgaan dat CDA-leider Buma en ChristenUnie-voorman Segers vlak voor het debat nog op de sprekerslijst stonden, maar op het allerlaatste moment hun klimaatwoordvoerders afvaardigen. De coalitie heeft dat vermoedelijk zo geregeld om de angel uit het debat te halen.

Meteen na aanvang vraagt PvdA-leider Asscher het woord. Waar is Klaas Dijkhoff? ‘Wij voeren dit debat naar aanleiding van het interview van Klaas Dijkhoff in De Telegraaf’, zegt Asscher. ‘In dat interview trekt hij zijn handen af van het Klimaatakkoord. Dat geeft enorme spanningen in de coalitie. Ik wil dit debat voeren mét de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij.’ Forum-Kamerlid Baudet en GroenLinks-leider Klaver betichten de coalitie van ‘duiken’ en 50Plus-woordvoerder Van Rooijen vindt dat de Tweede Kamer wordt ‘gedegradeerd’, nu de coalitieleiders zich laten vervangen door secondanten.

Onder bureau

Klaver vraagt Kamervoorzitter Arib om een schorsing . Dan kunnen hij en de anderen de duikende fractievoorzitters alsnog tot deelname proberen te bewegen. Klaas Dijkhoff is immers vlak voor het debat nog in de wandelgangen waargenomen. ‘Hij is gewoon in huis, dus hoe ingewikkeld kan het zijn?’, aldus Asscher.

Geen sjoege. Dijkhoff cum suis ‘blijven onder hun bureaus zitten’, moet Asscher even later vaststellen. ‘Ik geloof niet dat tot de kibbelcoalitie doordringt dat je in een parlementaire democratie ook rekening hoort te houden met de wens van de oppositie. Dit slaat helemaal nergens op.’ Dan maar helemaal geen debat, briesen de oppositiepartijen tegen een onthutste Arib. Blaas de boel maar af. Dan vragen we morgen meteen een nieuw debat mét Klaas Dijkhoff aan. Na minder dan een half uur staan de versmade Rutte en Wiebes weer buiten.