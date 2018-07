‘Dokter Bumbum’ gearresteerd nadat patiënt was overleden na billenoperatie

Het is een koosnaampje, schreef de Braziliaanse plastisch chirurg Denis Furtado op Instagram: zijn patiënten noemen hem dokter Bumbum als ‘erkenning voor zijn werk’ aan hun billen. Maar sinds één van zijn patiënten kort na de behandeling overleed, is dat Instagramaccount (650.000 volgers) uit de lucht. Donderdag werd hij opgepakt, nadat hij dagenlang van de aardbodem leek verdwenen.

Een Braziliaanse vrouw poseert tijdens de Miss Bumbum-verkiezingen in 2017 – een wedstrijd wie de mooiste billen van het land heeft. Foto afp

De vrouw die overleed was Lilian Calixto, een 46-jarige bankier die naar Rio de Janeiro was afgereisd omdat ze een steviger achterwerk wilde hebben. Volgens vrienden was ze altijd al ontevreden geweest over haar billen, en dat zou nu eindelijk worden opgelost door dokter Furtado, die ook enige bekendheid genoot dankzij zijn televisieoptredens.

Furtado ontving de vrouw afgelopen zaterdag voor de behandeling bij hem thuis: een penthouse in de chique wijk Barra de Tijuca. Maar kort nadat hij haar de eerste injecties had gegeven, kreeg Calixto ademhalingsproblemen. Haar toestand ging razendsnel achteruit en Furtado bracht de vrouw naar het ziekenhuis. Rond elf uur ’s avonds werd ze in kritieke toestand opgenomen, twee uur later overleed zij.

De politie ging direct op zoek naar Furtado, maar die bleek dagenlang onvindbaar. Zijn 19 jaar oude vriendin, die als secretaresse bij hem werkte, zijn moeder (een gediskwalificeerde arts) en een verpleegster die bij de ingreep heeft geholpen, werden wel opgepakt. Donderdag arresteerde de politie ook Furtado zelf.

Braziliaanse media zijn ondertussen in het verleden van Furtado gedoken. Hij zou geen vergunning hebben om in Rio te werken, had al een hele reeks aanklachten aan zijn broek hangen en zou in 1997 (toen hij 24 jaar oud was) zijn beschuldigd van moord. De zender TV Globo heeft een telefoongesprek uitgezonden tussen Furtado’s moeder en een patiënte, die besloot toch maar geen behandeling te ondergaan toen ze hoorde dat de ingreep bij hem thuis zou plaatsvinden.

Rimpels gladstrijken

Wat er precies is misgegaan, wordt nog onderzocht. Kortgeleden plaatste Furtado op Facebook nog een aantal voor- en na foto’s van de billen van een vrouw die hij met PMMA (polymethylmethacrylaat) had behandeld. Dat is een stof die plastisch chirurgen kunnen gebruiken om rimpels glad te strijken, maar die alleen in kleine hoeveelheden wordt toegepast.

De Braziliaanse Vereniging van Plastisch Chirurgen zegt dat zij mensen op haar website herhaaldelijk waarschuwt voor de gevaren van PMMA. ‘En je kunt geen medische ingreep uitvoeren in een appartement’, zei Niveo Steffen, voorzitter van de vereniging, tegen persbureau AFP. ‘Veel mensen verkopen op onethische wijze een droom, een fantasie aan patiënten. Zij worden verleid door de lage prijzen en vragen zich niet af of de omstandigheden wel toereikend zijn.’