‘Diep verontrustend’: China maakt einde aan verbod op handel in tijgerbot en neushoornhoorn

China gaat de binnenlandse handel in tijgerbotten en neushoornhoorn van gefokte dieren toestaan, ten behoeve van onderzoek en behandeling in de traditionele Chinese geneeskunde. Ook wordt het verbod op de handel in antieke tijger- en neushoornproducten opgeheven.