‘Dank voor Zimbabwe’s onafhankelijkheid, maar je kunt niet voor eeuwig regeren’

Lynet Zveurombo (21), parttime model: ‘ Mugabe ’s kliek doet al veertig jaar alsof zij ons land bezitten ’

‘Als ik Emmerson Mnangagwa zie op het stembiljet is het alsof ik Robert Mugabe zie. Ze zijn hetzelfde, de mensen die al veertig jaar doen alsof ze ons land bezitten. Corruptie is hun manier van leven. Ik zeg: ‘Dank jullie voor Zimbabwe’s onafhankelijkheid, maar je kunt niet voor eeuwig regeren’. Het is tijd voor échte verandering, we willen democratie. Daarom stem ik op de oppositie. Ik mag voor het eerst stemmen en dat geeft me een volwassen gevoel. Ik beslis nu mee. Er zijn veel méér jonge kiezers, hopelijk maken wij het verschil. We hebben banen nodig. Er is nu meer vrijheid, dat is goed van president Mnangagwa. Maar ik ben bang dat de verkiezingsuitslag wordt vervalst.’

Jean Simon (60), vroeger boer, nu consultant: ‘ We moeten historische kwesties achter ons laten ’

‘Ik stem op de oppositie want de jongere generatie moet Zimbabwe naar de toekomst leiden. Oppositieleider Nelson Chamisa is 40, hij is dynamisch. Mijn generatie heeft te veel bagage van het verleden. In 2002 werden twee boerderijen van me afgepakt, ik werd geslagen en opgesloten. We zijn geen agressief volk maar Robert Mugabe en zijn kompanen bespeelden etniciteit om verdeeldheid te zaaien. We laten de historische kwesties achter ons. We moeten onze manier van denken veranderen. De sfeer vandaag bij de verkiezingen is totaal anders dan bij vorige verkiezingen. Optimistisch. Zonder animositeit. Zo moet het nieuwe Zimbabwe er uitzien.’

Dickson Dzora (57), partijmedewerker Zanu-PF: ‘Kameraad Mnangagwa heeft zich bewezen ’

‘Onze president, kameraad Emmerson Dambudzo Mnangagwa, behaalt een klinkende overwinning. Hij krijgt tussen de 63 en 75 procent van de stemmen. Met minder nemen we geen genoegen. Onze partij Zanu-PF is de partij van de revolutie. Zanu-PF bevrijdde ons land in 1980 van de kolonialen. Zanu-PF investeerde in infrastructuur en onderwijs, Zimbabwanen zijn de best opgeleide mensen van Afrika. Robert Mugabe die na 38 jaar niet meer meedoet? Zanu-PF is de partij van de massa’s, het draait niet om één individu. Mugabe werd gemanipuleerd door een kliek rond zijn vrouw Grace. Emmerson Mnangagwa is degene die toen eigenlijk al het land runde. Hij heeft zich bewezen. Natuurlijk gaat hij winnen.’