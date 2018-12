‘Dader van aanslag op kerstmarkt in Straatsburg is doodgeschoten’

Een militair bewaakt een plein in het centrum van Straatsburg. Beeld AFP

Donderdagmiddag hervatten zwaarbewapende agenten van een Frans arrestatieteam de klopjacht op de man die dinsdagavond een bloedbad aanrichtte in het centrum van Straatsburg waarbij 3 doden vielen en dertien mensen gewond raakten, waarvan zes zeer ernstig.

Ooggetuigen meldden hoe agenten van de RAID-eenheid uitzwermden over een straat in Neudorf, een dichtbevolkte wijk niet ver van het centrum waar Chekatt voor het laatst was gezien. De schutter werd uiteindelijk neergeschoten in de aangrenzende wijk La Meinau.

Volgens persbureau AP werd een politievoertuig bij de klopjacht beschoten vanuit een huis nabij de wijk Neudorf, waarop de schutter werd neergeschoten. Formeel is nog niet bevestigd dat het slachtoffer Chekatt is. De man zou een vuurwapen en een mes bij zich hebben gehad.

De Franse veiligheidsdiensten hebben alles op alles gezet om de ‘kerstmarktschutter’ te vinden. Meer dan 700 agenten zijn vrij gemaakt om de dader op te sporen. Volgens de Franse krant Le Figaro kregen de agenten na het neerschieten van - vermoedelijk - Chekatt een applaus op straat. ‘Bravo’, zouden toeschouwers hebben geroepen.

Donderdag werd een vijfde persoon gearresteerd die betrokken zou zijn bij de aanslag. Eerder werden de ouders van Chekatt en twee van zijn broers aangehouden.

Om te voorkomen dat de schutter naar Duitsland zou vluchten had de politie controleposten ingericht bij de grens. Agenten hadden de instructie gekregen om Chekatt dood of levend in handen te krijgen. ‘Het maakt niet uit’, aldus een regeringswoordvoerder, ‘het beste is om hem zo snel mogelijk te vinden.’

De Franse regering heeft achttienhonderd militairen ingezet om belangrijke evenementen in het land te bewaken.

De politie verspreidde een foto van Cherif Chekatt om ervoor te zorgen dat hij snel wordt gepakt. Beeld AP

Flink strafblad

Getuigen hebben tegen politieonderzoekers gezegd dat Chekatt ‘Allahu Akbar’ riep toen hij het vuur opende. Chekatt heeft een flink strafblad. Voordat hij de aanslag pleegde, werd hij 27 keer veroordeeld wegens onder andere inbraak en geweldpleging. Behalve in Frankrijk zat hij ook vast in Duitsland en Zwitserland.

Volgens de autoriteiten kwam Chekatt op 10-jarige leeftijd voor het eerst in aanraking met de politie. Toen hij 13 was, werd hij voor het eerste veroordeeld. Waarom hij radicaliseerde, is nog onduidelijk. Buurtbewoners van zijn familie zeggen dat hij geen traditionele islamitische kleding droeg. Wel stond Chekatt op een politielijst van personen die in de gaten moesten worden gehouden.

Straatsburg was donderdag nog in rouw gedompeld. De kerstmarkt is nog steeds gesloten. Wanneer de markt weer opengaat, is niet duidelijk. Bij de nabij gelegen protestantse kerk Saint-Pierre-le-Jeune bidden bewoners voor de slachtoffers. Ook worden er bloemen gelegd bij de plek van de aanslag. Onder de doden is een 45-jarige Thaise toerist, zo maakte Bangkok donderdag bekend.