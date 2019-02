‘Campagnetaal’ minister Van Nieuwenhuizen over groei Schiphol wekt wrevel in Kamer

Minister Cora van Nieuwenhuizen Beeld Kiki Groot

In een interview met de Volkskrant stelde Van Nieuwenhuizen maandag dat er na 2020 weer ruimte komt voor groei op Schiphol. De luchthaven zit nu al aan haar plafond van maximaal 500 duizend vluchten per jaar. ‘Ik denk dat je niet kunt zeggen: dit was het voor eeuwig’, aldus de minister. ‘Dan ga je gewoon de boot missen ten opzichte van andere vlieghubs in Europa.’

Maar voor praten over groei van Schiphol is het nog ‘veel te vroeg’, zei ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers bij het ingaan van het wekelijkse coalitieoverleg. Zijn partij wil eerst de milieubelasting en geluidshinder door de huidige vluchten van en naar Schiphol terugdringen. Pas na een antwoord op die ‘hele grote zorgen’ komt de groeivraag op tafel, verklaarde Segers.

CDA-leider Sybrand Buma predikte zorgvuldigheid en geduld en wees er op dat de coalitie eerst nog moet overleggen over eventuele groei. Venijniger was Rob Jetten (D66): hij deed de uitspraken van Van Nieuwenhuizen af als ‘campagnetaal’. Volgens D66 is het bovendien nog maar de vraag hoe veilig een nog voller Schiphol is; de Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde eerder al dat veiligheidsrisico’s moeten worden aangepakt voor groei op Schiphol in Frage is.

Alleen haar eigen VVD schaarde zich volledig achter de woorden van Van Nieuwenhuizen. De grootste coalitiepartij houdt vast aan het regeerakkoord, waarin een groei van de luchtvaart onder voorwaarden is afgesproken. ‘Ik zie de ophef niet zo’, reageerde fractievoorzitter Klaas Dijkhoff onderkoeld. ‘Maar ik ben ook niet tegen groei van de luchtvaart.’

Geen draagvlak

In de oppositie overheerste vooral verwondering over de stelligheid van Van Nieuwenhuizen. ‘De minister doet twee voorbarige uitspraken: Lelystad Airport komt er en Schiphol groeit na 2020’, zegt SP-Kamerlid Cem Laçin. ‘Ik begrijp niet waarom ze dit zegt als we er als Kamer nog over moeten debatteren.’

In de ogen van Laçin contrasteren Van Nieuwenhuizens uitspraken met de ambitie het groenste kabinet ooit te worden. ‘In de klimaatonderhandelingen blijft de luchtvaart onbesproken. Het kabinet is iets minder grijs dan vorige kabinetten, maar allesbehalve groen.’

Suzanne Kröger (GroenLinks) maakt zich zorgen over de maatschappelijke onrust die groei van Schiphol volgens haar zal veroorzaken. ‘Er is geen draagvlak voor groei van Schiphol. Niet bij de omwonenden en niet bij gemeentes.’

Kröger noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat de minister de luchtvaart wil laten doorgroeien. ‘Ik zie geen minister die de algemene belangen dient. Het economisch belang van de luchtvaartsector dreigt voorrang te krijgen en het prijskaartje wordt betaald door het klimaat en de omwonenden.’

Op ramkoers

Buiten het Binnenhof schoten de woorden van Van Nieuwenhuizen in het verkeerde keelgat bij de milieuorganisaties die juist pleiten voor krimp op Schiphol. Volgens Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland ligt de minister ‘op ramkoers’ met omwonenden, andere Nederlanders die tegen luchtvaartgroei zijn, gemeenten en het klimaat.

‘Spreekt de minister hier als spreekbuis van de industrie of als vertegenwoordiger van heel Nederland?’, vragen de drie milieuorganisaties zich af. ‘Als Nederland haar klimaatbeloftes aan de volgende generaties serieus neemt, dan moet Schiphol eerder krimpen dan groeien.’