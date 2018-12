‘Brexit-stemming gaat door’, zegt Brexit-minister Barclay: ‘Het is een goede deal en de enige deal’

De onderhandelingen heropenen is geen optie, stelde Barclay tegenover de Britse nieuwszender. ‘Als wij vragen om een nieuwe deal, zullen de Fransen, de Spanjaarden en anderen nog meer van ons vragen. Dit is een goeie deal en het is de enige deal.’

Volgens The Sunday Times meldden ‘ministers en adviseurs’ uit Mays kabinet dat de premier zondag zou aankondigen dat de stemming wordt uitgesteld. Ze zou vervolgens in de komende dagen afreizen naar Brussel om betere voorwaarden voor het Verenigd Koninkrijk uit het vuur te slepen.

Het gerucht wordt ten stelligste ontkend door de regering. De stemming gaat door, is de boodschap. En daarmee lijkt premier May af te koersen op een nederlaag. Niet alleen oppositiepartij Labour is tegen de deal, ook de conservatieve Noord-Ierse coalitiepartner DUP heeft bezwaren. En in de eigen Conservatieve gelederen zijn tal van dissidenten die Mays Brexit-akkoord willen zien sneuvelen. Zelfs als May de stemming verliest, kan ze aanblijven als premier, stelde Barclay. ‘Ze vecht voor ons en zal op haar post blijven.’

De Europese president Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, leek vanmiddag met een tweet te bevestigen dat het Britse parlement deze week stemt over de deal. ‘Ik heb gebeld met premier May. Het wordt een belangrijke week voor het lot van Brexit', schreef hij.

May gaf zelf zondag een interview aan de Mail on Sunday. Hierin waarschuwde ze parlementsleden dat een stem tegen het voorlopige akkoord waarschijnlijk zal leiden tot een ‘no deal’, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zonder enige overeenkomst. ‘We zouden ons op volledig onbekend terrein begeven. Ik geloof en vrees echt dat dit kan gebeuren.’

I had a phone call with PM @theresa_may. It will be an important week for the fate of #Brexit. Donald Tusk