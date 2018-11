‘Blokkeer-Friezen’ starten inzamelingsactie voor hoger beroep

De 34 friezen die vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden tot taakstraffen veroordeeld zijn wegens het blokkeren van de A7 en het daarmee voorkomen van een anti-Zwarte Piet-demonstratie, zijn een crowdfundingsactie gestart om in hoger beroep te gaan.

In nog geen dag tijd is al bijna 80 duizend euro ingelegd door 3.500 sympathisanten. Ook voor juridische bijstand in eerste aanleg werd een inzamelingsactie op touw gezet. Daarmee werd 43 duizend euro opgehaald. Maar die pot is leeg, schrijft initiatiefnemer Robin van Prattenburg.

De 33 betrokkenen bij de blokkade van de snelweg werden gisteren veroordeeld tot taakstraffen van 80 tot 200 uur. De rechtbank verwijt hen dat zij de anti-Zwarte Piet-demonstranten met hun actie een grondrecht ontnomen hebben. Initiatiefneemster Jenny Douwes, die op Facebook opriep tot de blokkade, kreeg de hoogste straf: een werkstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijk.

‘De uitspraak viel behoorlijk zwaar’, stelt Van Prattenburg, mede namens Douwes. Advocaat Tjalling van der Goot zei na de uitspraak dat er nog geen beslissing was genomen over een mogelijk hoger beroep. Enkelen van zijn cliënten merkten meteen op dat wel van plan te zijn; zij noemden hun veroordeling ‘een schande’ en ‘klassenjustitie'.

Er zijn bedragen gedoneerd van enkele tot 1.650 euro. ‘Dank voor het beschermen van onze Nederlandse cultuur', licht een van de sympathisanten toe. Een ander schrijft: ‘Voor een vuist tegen die linkse rechters!’