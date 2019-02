‘Belastingdienstfaal’ maakt tegenpolen SP en SGP tot vrienden

Het gaat om een fout bij de uitvoering van het kindgebonden budget. Duizenden ouders raakten die toeslag de afgelopen jaren kwijt als ze iets meer gingen verdienen. Daalde hun inkomen vervolgens weer, dan moest de Belastingdienst de toeslag automatisch weer uitbetalen. Dat gebeurde niet. Het lijkt een kleine onvolkomenheid, maar het kabinet heeft de dienst opdracht gegeven over de afgelopen vijf jaar alsnog 445 miljoen euro aan toeslagen uit te betalen.

De ministeries van Sociale Zaken en van Financiën ontdekten de fout bij de voorbereiding van een wetsvoorstel. Behalve de nabetaling leidt dat ertoe dat het het kindgebonden budget per 2020 ook aan 70 duizend ouders extra uitbetaald gaat worden. Dat kost zo’n 50 miljoen euro. Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor de regeling, wil het budget niet verhogen, maar de regeling veranderen. Daardoor gaan de uitkeringen in 2020 minder omhoog dan gepland. De minima leveren 0,4 procent in, de inkomens tot modaal – circa 37 duizend euro bruto – 0,3 procent en alleenstaande ouders 0,3 procent. De koopkrachtstijging van alleenverdieners met kinderen valt met 0,8 procent iets lager uit, 0,1 procent.

‘Belastingdienstfaal’

Dat is tegen het zere been van de SP, die pal staat voor de laagste inkomens, en de SGP, die veel alleenverdieners in de achterban heeft. ‘Heb je dus een laag inkomen of ben je alleenstaande ouder? Dan betaal jij de rekening van de zoveelste Belastingdienstfaal’, twitterde SP-Kamerlid Peter Kwint.

Samen met Chris Stoffer van de SGP stelt hij dit vanmiddag in het debat met Van Ark aan de kaak. Samen hopen ze een wig te drijven in de coalitie, waar ChristenUnie en CDA ook gevoelig zijn voor inkomens van alleenverdieners.

Onrechtvaardig

Maar SGP en SP hebben gezamenlijk meer noten op hun zang. Stoffer en Kwint stellen ook de kinderbijslag aan de kaak. Zij willen dat die voor alle kinderen tot hun 18de verjaardag uitbetaald wordt. Nu stopt de bijslag als een kind een vervolgopleiding gaat doen en bijvoorbeeld op 16-jarige leeftijd van de havo naar het HBO gaat. Vroeger kreeg zo’n student dan een studiebeurs, nu moet de student lenen.

Dat leidt tot scheve situaties. De SGP presenteert een 17-jarige tweeling waarvan de ouders voor de één, die nog op middelbare school zit, kinderbijslag krijgen en voor de ander niet. Die laatste volgt een HBO-opleiding en kan een studielening aanvragen. Dat vinden SP en SGP onrechtvaardig. Vandaar dat zij vinden dat ouders voor alle kinderen tot hun 18de verjaardag kinderbijslag moeten krijgen.