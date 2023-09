Welkom bij de club: drie tech-types op de streamingdiensten

‘The Social Network’ (2010).

The Social Network

Meesterwerk van David Fincher uit 2010, naar een scenario van Aaron Sorkin, over de roerige beginjaren van Facebook en de eerste schermutselingen tussen Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) en zijn mede-oprichters. The Social Network won drie kleinere Oscars, maar had natuurlijk Beste Film moeten winnen. Sorkin nam alles wat zo ongelofelijk giftig zou worden in de techwereld toen al op de korrel.

‘Steve Jobs’ (2015)

Steve Jobs

Danny Boyle haalde er in 2015 Aaron Sorkin weer bij voor dit sterke portret van Apple-oprichter Steve Jobs (Michael Fassbender). We volgen hem in de film bij een aantal historische productlanceringen die de techwereld voorgoed zouden veranderen. Die vorm is in de handen van Boyle en Sorkin opwindend en af en toe zeer geestig. Let ook op de sterke bijrollen van Kate Winslet en Seth Rogen.

‘The Playlist’ (2022).

The Playlist

In de wereld van de techreuzen neemt muziek- en podcaststreamer Spotify als Europees (Zweeds) bedrijf een bijzondere plek in. Des te interessanter dat Netflix in 2022 de Zweedse serie The Playlist maakte, over Daniel Ek (de Zweedse Zuckerberg) en zijn pogingen om de muziekindustrie in nieuwe banen te leiden. Vooral de eerste afleveringen over de tijd dat de piraten (Pirate Bay, bijvoorbeeld) de muziekwereld hadden overgenomen, zijn heel sterk. Ek, fraai gespeeld door Edvin Endre, is wellicht een genie, maar ook een hoogst onaangepaste en eigengereide figuur. Welkom bij de club.