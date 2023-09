De Indiase misdaadserie ‘Kohrra’ mag af en toe gekmakend complex zijn, de serie opent tegelijk een hele wereld ★★★★☆

Kohrra

De zesdelige serie Kohrra, geschoten in de Indiase regio Punjab, in het noordwesten van India tegen de grens van Pakistan, begint traditioneel genoeg. Een vrijend paartje in het open veld wordt gestoord door een blaffende hond en treft een levenloos lichaam aan, slachtoffer van een moord. Er komt een onderzoek op gang, geleid door een veteraan, met in zijn kielzog een jonge rechercheur die zijn temperament niet helemaal onder controle heeft.

Over de auteur

Mark Moorman schrijft voor de Volkskrant over series, fotografie en populaire cultuur.

Het slachtoffer blijkt een NRI (een van de vele dingen die we moesten opzoeken), een ‘non residential indian’. Het is in dit geval een jongen uit de streek die inmiddels in Engeland woont en een Brits paspoort heeft. Twee weken eerder had hij zijn aanstaande bruid ontmoet, in wat een gearrangeerd huwelijk moest worden. En daarmee neemt de druk op het onderzoek toe; niet alleen met twee betrokken invloedrijke families, maar ook met de dreiging dat de Britse ambassade zich elk moment met de zaak kan gaan bemoeien. Iets wat door de lokale politiechef als de ultieme vernedering wordt beschouwd. En dan blijkt de Britse vriend van het slachtoffer, meegereisd voor het huwelijk, ook nog eens te zijn verdwenen.

Om te beginnen maar eens opgezocht wat het woord ‘kohrra’ betekent. Mist, maar dan in figuurlijke zin, als in de mist waarin de meeste personages ronddwalen, gevangen in hun maatschappelijke conventies. Maar wellicht ook de mist waarin de gemiddelde niet-Indiase kijker ronddwaalt in een serie waar buiten het houvast van de politieprocedure maar heel weinig meteen op zijn plaats valt. Maar laten we dan ook even nadrukkelijk stellen dat dit het kijken naar Kohrra, gewapend met een tweede scherm om van alles op te zoeken, inclusief de immense castlijst, heel avontuurlijk en aangenaam maakt.

De serie (gesproken in de Punjabi-taal), werd opgenomen in de miljoenenstad Ludhian. Het is een rauw grensgebied, met veel asfalt, doordenderende vrachtwagens en een aanzienlijk drugsprobleem. De hele teneur draait radicaal weg van de Bollywood-cinema; Kohrra is rauw en gewelddadig als een soort Punjab Noir, en roept soms herinneringen op aan klassiekers als het Koreaanse Memories of Murder of het Amerikaanse Zodiac.

En dan die muziek, met af en toe een song van Wazir Patar, waarvan je rechtop gaat zitten. Wazir Patar, even opzoeken: een held van de Punjab rapscene. Kohrra mag af en toe gekmakend complex zijn, de serie opent tegelijk een hele wereld.