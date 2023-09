De beste series van de week: van ‘Kohrra’ word je een actieve kijker, en ‘The X-Files’ voelt als een nostalgietrip

Still uit Kohrra

Mark, over welke serie ben je deze week enthousiast?

‘Ik probeerde wat verder te kijken dan wat het algoritme me voorschotelt, en toen kwam ik deze week Kohrra tegen, een zesdelige crimeserie op Netflix. Het speelt zich af in de Punjab-regio in India. Het verhaal van Kohrra is extreem complex, met een constant voelbare spanning. De serie begint met een bruidegom die al snel vermoord wordt. Hij is een NRI: een non-residential Indian, iemand uit India die in het buitenland woont. Na de moord blijkt dat een Engelse vriend van hem, met wie hij naar India afreisde, spoorloos verdwenen is.

De serie is deels traditioneel: het begint met een moord, je volgt het politieonderzoek van een oudere en jongere rechercheur, en er is natuurlijk druk van bovenaf om de zaak snel op te lossen. Maar het leuke van deze serie is dat je ook veel niet weet. Kohrra is niet te uitleggerig voor een westers publiek. Dankzij mijn matige kennis van India moest ik af en toe wat opzoeken: waar ligt Punjab eigenlijk, en wat houdt het sikhisme in? Leuk, want dan word je vanzelf een actieve kijker.

Je ziet in Kohrra niet het India van de toeristenplaatjes, maar juist veel snelwegen, grauw stedelijk landschap en vrachtverkeer van en naar de grens met Pakistan. Uit de Bollywoodschool ben ik een hyperromantisch beeld gewend, maar Kohrra is heel rauw en ruig, bijna een soort Punjab noir. Hoewel de serie is opgebouwd volgens het klassieke crimeserie-geraamte, is het verder een groot avontuur. Het loonde zeer de moeite om weer eens naar iets heel anders te kijken.’

Dat klinkt goed. Je wilde ook iets heel bekends bespreken: The X-Files.

‘En iets van lang geleden: 10 september is het dertig jaar geleden dat de eerste aflevering van The X-Files op televisie kwam. In de serie zijn X-files dossiers van onoplosbare FBI-zaken, die vaak een paranormaal trekje hebben. De zaken worden behandeld door de obsessieve Fox Mulder (David Duchovny) en de rationele Dana Scully, gespeeld door een toen piepjonge Gillian Anderson. De twee kijken met verschillende filosofieën naar de mysteries van het leven. Scully kan je zien als het prototype nieuwe heldin van dit soort series, iemand met een hoop kennis van zaken. Ze werd het model voor andere vrouwelijke speurders zoals Carrie Mathison in Homeland.

Still uit The X-Files

The X-Files is onderlegd met een complexe mythologie, die steeds maar uitdijt. De vragen die de serie opwerpt zijn daarin eigenlijk interessanter dan de eventuele antwoorden. Dat is uiteindelijk het meest invloedrijke onderdeel van The X-Files geweest, waar ook series als Lost en Game of Thrones op zijn gestoeld. Kijkers willen blijkbaar graag ingewikkelde series zien met enorme achtergronden en mysterieuze bijfiguren.

Voor mij is The X-Files een nostalgietrip, maar tijdens het terugkijken viel me op dat de serie nog steeds goed werkt. Sommige afleveringen zijn zo uitzinnig, raar en horrorachtig, dat heb ik daarna eigenlijk nooit meer op televisie gezien. Mocht je het eens willen proberen, kan je gewoon met de eerste aflevering beginnen. Dan zie je hoe de rechercheurs elkaar ontmoeten én maak je meteen een zaak mee.’