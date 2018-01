Yungblud zorgt op Eurosonic voor 'kortsluiting', Naaz moet terug naar de tekentafel

Naaz terug naar de tekentafel

Op Eurosonic komen vrijdag, en de dagen daarvoor ook al, vooral bergen nieuwe popvrouwen voorbij. Op het congres in de Oosterpoort wordt druk gedebatteerd over het aandeel vrouwen in de pop, en dat dat best groter mag worden, maar de discussies lijken bijna achterhaald door de werkelijkheid als je de blik over het programma van Eurosonic en Noorderslag laat gaan. Héél veel vrouwen.



Het gaat niet altijd goed, en helaas vooral niet met de Nederlandse belofte Naaz. De zangeres speelt vrijdagavond ook in Huize Maas, maar de eerst best volle zaal loopt na drie nummers hatelijk leeg. En dat is niet verwonderlijk, want de show van Naaz is lang niet zo goed als je gehoopt had dat die zou worden,



Het bandgeluid, en vooral de overdaad aan hol echoënde drumbreaks, klinkt niet lekker en Naaz krijgt haar op zich best lenige vocalen niet mooi tussen het instrumentarium. Haar stem, met die snijdende hoge noten en steeds een stootje lucht na de laatste lettergreep, gaat in Huize Maas zelfs wat irriteren.



Naaz weet geen echt live-gevoel op de zaal over te dragen: het lijkt allemaal wat te bedacht. Maar het bandconcept van Naaz moet misschien toch even terug naar de tekentafel. En dan komt het vast helemaal goed, want het talent van Naaz is duidelijk in overvloed aanwezig.