Wereldberoemde dj Avicii (28) overleden

Bergling werd in 1989 in Stockholm geboren. Hij was muziekproducent, remixer en dj. Als Avicii brak hij in 2010 internationaal door met het nummer Bromance. In Nederland haalde het nummer de top-20 van de hitlijst. Hij werkte samen met beroemde dj's als Tiësto en David Guetta. In 2012 en 2013 werd Avicii verkozen tot de derde beste dj ter wereld in de top-100 van DJ Magazine.



In 2014 zegde Avicii al zijn optredens af wegens gezondheidsproblemen. In maart 2016 kondigde hij aan niet meer te gaan toeren. Avicii bleef wel actief als producer. Waaraan Bergling is gestorven is onduidelijk. Zijn manager gaf daarover geen verder details.