Wereldberoemde dj Avicii (28) overleden - de producer met wie zo'n beetje iedereen wilde samenwerken

Een graag geziene gast op festivals

Avicii grossierde in hits. Waiting For Love, Stories, Without You; allemaal haalden ze de bovenste regionen van de internationale hitlijsten. Op zijn 18de knutselde Bergling al dancenummers in elkaar en gooide hij die online. De Nederlandse trancegod Tiësto pikte wat van Berglings werk op. Hij bracht hem in contact met dancemanager Ash Pournouri. Met zijn single Levels raakte Avicii in 2011 bij het grote publiek bekend en rook hij voor het eerst aan de internationale hitlijsten. Het daaropvolgende jaar ging hij een samenwerking aan met de commercieelste danceproducer van dat moment, David Guetta. Hun gezamenlijke single Sunshine werd meteen genomineerd voor een Grammy.



Avicii was hot en deed remixklussen voor onder anderen Madonna en Lenny Kravitz. Toen hij twee miljoen vrienden had op Facebook bracht hij het nummer Two Million uit. Bergling werd een graag geziene gast op zowel dance- als popfestivals. In 2012 mocht hij zelfs als eerste dj in de New Yorkse Radio City Music Hall staan. En in 2013 liet hij, in samenwerking met electronicagigant Ericsson, fans stukjes muziek opsturen om zo het allereerste crowdsourcepopliedje te maken.