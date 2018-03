Waylons countryrock Songfestivallied trekt kijkers in Europa uit hun luie stoel (en dat is gedurfd)

Alles beter dan ten onder gaan in de middenmoot

Waylons liedje Outlaw in Em, dat hij eerder deze week als tweede kandidaat presenteerde, is een venijnige countryrocker met een uitbundige hoeveelheid scheurende gitaren, en voor een laagdrempelig muziekfeest als het Songfestival is het lied misschien wel wat al te scherp aangezet. Maar Waylon wil in Lissabon opvallen, en dat doet hij met Outlaw in Em natuurlijk. Alles beter dan met een fraaie maar ook wat kleurloze ballade ten onder gaan in de middenmoot.



De door Waylon zelf geschreven inzending trekt tv-kijkend Europa straks in elk geval aan de kraag uit de luie stoel. Al met het ronkende intro, een mooi echoënd gitaarriffje uit het stijlboek van de country en daarna met de knauwende stem van Waylon, inclusief subtiele snikjes, en natuurlijk de harmonieus jubelende tweede stem achter hem. Bij het refrein zit de luisteraar inmiddels met Waylon in een kroeg op het Amerikaanse platteland: lekker kort afgemeten lettergrepen, een beetje in de klankkleur van Steven Tyler van de hardrockband Aerosmith. En als de muziek even wegvalt bij de laatste zin van het refrein eist de zanger helemaal alle aandacht op. Bij die solo gezongen strofe heeft Waylon een mooi haakje te pakken, een broodnodige handtekening waaraan het liedje herkend kan worden en hopelijk even in het hoofd van de televoter blijft gonzen.