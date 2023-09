Wat gebeurt er veel, en wat is de ideeënrijkdom overweldigend, op ‘Sterrenlopen’ van Wende ★★★☆☆

Hoe nadrukkelijker Wende Snijders (44) de pop binnendringt, hoe intimiderender haar talent wordt. Neem Lowlands, waar ze in augustus optrad: die voordacht, die expressie, die podiumvullende intensiteit. Wie haar ziet, gaat woorden als ‘monstertalent’ en ‘rasartiest’ gebruiken. Nog terecht ook.

Haar album Sterrenlopen is de opvolger van Mens (2018) en volgt op de bejubelde theatershow De wildernis. Wat gebeurt er weer veel, wat is de ideeënrijkdom overweldigend. Producer Jens van der Meij (Froukje) geeft veel songs een elektronisch fundament, maar er zijn ook emotionele pianoliedjes met spaarzame akkoorden (Hou me vast, Feniks).

Koen van de Wardt (Klangstof) drukt zijn stempel. Wendes duel met S10 (de titelsong) zwelt aan tot orkaankracht. In Troostzoekers biedt de warme, soepele stem van Froukje prachtig tegenwicht aan de wat scherpere van Wende.

Natuurlijk is er een rode draad, een overkoepelend thema (‘Als iedereen gezien wil worden... wie kijkt er dan nog?’). Wendes zoektocht naar antwoorden brengt veel moois.

Ze wringt je wel uit, want er is haast geen zin of beeldspraak die níét intens en indringend is. Dode kinderen, bloed in mijn bloed, vormen van dood, wie je lief is te stevig vasthouden, verlies dat rolt als een golfslag, het vuur en het goud: bij Wende is het zelden klein of luchtig.

Dat theatrale kan uitputtend zijn, het is haar kracht en haar valkuil tegelijk, maar meegaan loont de moeite. In oktober en november is Wende op tournee. Langs popzalen.

Wende Sterrenlopen Pop ★★★☆☆ Eigen beheer