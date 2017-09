Warner Music koopt Nederlands dancelabel Spinnin' Records, inclusief conflict Martin Garrix

Ruzie met Martin Garrix

De nieuwe eigenaar neemt met Spinnin' ook een geruchtmakend juridisch conflict over. Spinnin' is nog altijd verwikkeld in een rechtszaak met Martin Garrix. Volgens de deejay heeft de productiemaatschappij hem als 16-jarige wurgcontracten laten tekenen. Garrix scoorde als 17-jarige op het label de wereldhit Animals. Vorig jaar ondertekende hij een wereldwijd platencontract met Sony Music.



In het jongste jaarverslag van Spinnin' Records meldt de onderneming dat de financiële gevolgen van de ruzie met Garrix 'onvoldoende zijn in te schatten'. Het bedrijf heeft daarom nog geen geld gereserveerd voor mogelijke compensatie of schadevergoeding voor Garrix. Spinnin' Records maakte vorig jaar 5,5 miljoen euro winst. Een jaar eerder was dat 5,2 miljoen. Omzetcijfers zijn niet bekendgemaakt.



Ook de zusterondernemingen Spinnin' Talentpool, een online platform voor talent, en MusicAllStars, een managementbureau voor artiesten, komen in Amerikaanse handen. Onder Spinnin' Records vallen verder sublabels van dj's als Tiësto, Don Diablo en Oliver Heldens. Die geven onder de vleugels van de Hilversumse productiemaatschappij hun eigen artiesten uit.



Spinnin'-oprichter Van Kooten is de zoon van muziekproducent Willem van Kooten. Die vergaarde bekendheid als radiomaker Joost den Draaijer. Daarnaast ontwikkelde hij zich tot een grote muziekproducent van bands als Golden Earring.