Waarom werken Abba-liedjes zo goed?

Benny Andersson Orkester Sinds 2001 is Benny Andersson leider van een naar hem vernoemd orkest. Hij maakte tot nu toe zes albums waarop het dansorkest het Zweedse volkse repertoire vertolkt naast oude en nieuwe composities van de pianist. De muzikanten en vocalisten in het orkest komen uit andere theatergezelschappen die de zomermaanden vrij maken voor optredens door het land.

Door die zakelijke contacten blijft de band altijd op de agenda staan, terwijl Andersson er eigenlijk wel vanaf zou willen. 'Ja, maar dat zit er na een half leven helaas niet meer in. Ik heb geloof ik zo'n driehonderd liedjes geschreven, nog geen derde daarvan was voor Abba. Ik ben minstens zo trots op de liedjes voor Chess of het werk dat ik nog altijd maak met het Benny Andersson Orkester. Alleen, tja, die Abba-liedjes, die hebben toch echt iets magisch.'



Dat realiseerde Andersson zich tijdens het selecteren van de liedjes voor Piano. 'Het moest een dwarsdoorsnede van mijn oeuvre zijn, geen plaat met Abba-bewerkingen. Veel liedjes vielen af omdat die te veel worden gedragen door de arrangementen en te weinig door de melodie. Van Waterloo of Dancing Queen zou in pianoversie niet veel overblijven.'



De zes liedjes die de plaat wel haalden, herken je onmiddellijk. 'Er is steeds een stukje melodie dat je meteen meeneuriet. Ik ook. Thank You for the Music en Happy New Year klonken me als echte evergreens in de oren. Maar ook de wat onbekendere nummers als I Let the Music Speak en My Love, My Life hadden voor mij allemaal iets pakkends dat ik typisch Abba zou willen noemen.