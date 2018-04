Voormalig BZN-gitarist Cees Tol (70) overleden

Tol speelde tussen 1966 en 1988 in de succesvolle palingpopband BZN. Samen met Jan Tuijp schreef hij een aantal van de grootste succesliederen van de Volendamse formatie, zoals Pearlydumm (1980), Just an Illusion (1983) en Amore (1987). De muziek van deze nummers werd grotendeels gecomponeerd door broer Thomas, die toetsenist was bij de Band Zonder Naam.



Eind jaren stapten de broers Tol kort na elkaar uit BZN en vormden het duo Tol & Tol. Een van hun grootste hits was het nummer Eleni, dat in 1990 twee weken lang op de eerste plaats van de Nationale Hitparade stond. Hierna volgde nog de hit Sedalia, een reeks van vijf albums en succesvolle optredens in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ook traden Cees en broer Thomas regelmatig op in de gelegenheidsformatie BZN '66 (een formatie met oud-BZN-leden).