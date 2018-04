Volkskrant Radio: de beste popmuziek van dit moment

Dan de band die weigert te verslappen, of ook maar een millimeter in te zakken. The Ex is al bijna veertig jaar een van de allerbeste bands van het land, en dat lijken ze zich vooral ook buiten de landsgrenzen te realiseren. Op het hoogwaardige Britse cultuurblog The Quietus verscheen vorige week een langwerpig verhaal over The Ex, en in dat stuk werd de band zelfs 'een van de allerbeste rockbands van de wereld' genoemd. Daar sluiten we ons dan ook maar bij aan. Want luister naar de nieuwe, krakend goede en haast hypnotiserende punkplaat 27 Passports en je kunt bijna niets anders concluderen. Lees ook het schitterende verhaal op The Quietus, en kom alles te weten over de pas ontdekte slakkensoort Depressizona EXorum, die dus werkelijk is vernoemd naar The Ex.