Volkskrant Radio: de beste popmuziek van dit moment

Het album met de wat sarcastische titel What a Time to be Alive van de Amerikaanse indierockband Superchunk stemt net zo optimistisch, al is de lading hier venijnig en maatschappijkritisch. De liedjes zijn kort en strak maar zitten ook al zo mooi in elkaar, van kop tot staart, met enerverende boosheidsrefreintjes waarbij je even met je vuist in de lucht wilt pompen. 'Meesterlijke, verslavende powerpop', schreef de recensent in de Volkskrant. 'Zoals die eigenlijk veel te weinig komt bovendrijven.'