De Amerikaanse band Portugal. The Man maakt al meer dan tien jaar muziek, maar brak in 2017 echt door met hun wereldhit Feel It Still. Voor dat nummer ontving de band zondagnacht in New York een Grammy Award. Portugal. The Man kwam eind vorig jaar langs op de redactie van de Volkskrant voor een intieme livesessie. Bekijk hier de video terug van dat Kantoortuinconcert.