Veertig jaar na haar dood geeft operalegende Maria Callas concert in Carré - als hologram

Nieuw is het optreden van een hologram in Nederland overigens niet. Vorig jaar was het technisch hoogstandje al te zien tijdens de concerten van Holland Zingt Hazes. Fans van de in 2004 overleden Amsterdamse volkszanger werden toen verrast toen een levensechte 3D-projectie van André Hazes op het podium Zij gelooft in mij zong.



Het optreden van de hologram-Hazes - waar inmiddels een nieuwe en verbeterde versie van is - werd door velen omschreven als een 'kippevelmoment'. Heel anders dan het concert van de hologram van voormalig Black Sabbath-zanger Ronnie James Dio, overleden in 2010, vorig jaar op podium 013 in Tilburg. Dat optreden werd door velen weggezet als 'een belediging voor de artiest'.



Overigens geeft volgende week een hologram van de Amerikaanse country- en rockzanger Roy Orbison een concert in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. 'The Big O', al bijna dertig jaar dood, wordt dan bij hits als Only the Lonely, Pretty Woman en You Got It live ondersteund door het orkest Sinfonia Rotterdam.