Typhoon het podium op met het Amsterdam Sinofietta: 'Echt wereldtopniveau, zoals ze spelen'

We hebben hem in 2017 misschien wat minder vaak gezien en gehoord dan in de periode na het uitbrengen van zijn uiterst succesvolle tweede album Lobi Da Basi (2014), maar stilgezeten heeft rapper en zanger Typhoon bepaald niet.



Hij werkte mee aan de documentaire Amsterdam, sporen van suiker, deed onder de noemer Moro Lobi (Surinaams voor 'meer liefde') een theatertournee en was veel op reis.



Zo is hij net terug uit de Verenigde Staten, waar hij voor de in april door de NPO uit te zenden documentaire-serie Chasing the Dreamer twee weken rondreisde in het spoor van Martin Luther King.