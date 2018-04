Tracks van de week (17): Prince, Amber Arcades, Ty Segall

Prince: Nothing Compares 2 U



Prince schreef Nothing Compares 2 U in 1984 voor The Family, Sinéad O'Connor had er zes jaar later een wereldhit mee, maar nooit eerder verscheen de studioversie die hij zelf van het liedje opnam. Vorige week gaven de erven Prince (The Prince Estate) deze prachtige versie vrij op de streamingsites.