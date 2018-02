Taylor Swift wint rechtszaak over plagiaat in wereldhit Shake it off

Nodige discussie

De 28-jarige Swift, die voor het laatst in 2015 in Nederland optrad, kijkt al lang niet meer op van dergelijke beschuldigingen. Ook rond haar hitsingle Blank Space, net als Shake it off afkomstig van haar succesvolle album 1989, waren er de nodige aantijgingen van plagiaat. Zo zou het nummer nogal op Joyride van de Zweedse band Roxette lijken.



Maar ook op Swifts eind vorig jaar verschenen plaat Reputation staan een aantal nummers die tot de nodige discussie hebben geleid. Zo beklaagde de Duitse rapper Casper zich erover dat het notenpatroon en de breaks van Swifts grote hit Look what you made me do wel erg veel leken op zijn nummer Lang lebe der Tod. En menige fan van zangeres Hillary Duff fronste de wenkbrauwen toen bleek dat het zinnetje 'X marks the spot where we fell apart' uit Breathe In. Breathe Out letterlijk was terug te horen in Swifts liedje Getaway Car.



En tekstschrijvers Hall en Butler? Zij gaan intussen in hoger beroep tegen de uitspraak over Shake it off. Volgens het duo had rechter Fitzgerald niet zelf moeten oordelen over de originaliteit van hun 'Playas, they gonna play and haters, they gonna hate', maar een muziekexpert zijn licht erover hebben moeten laten schijnen.