Taylor Swift schokt popwereld met controversieel kaartjesverkoopplan

Merchandise

Taylor Swift heeft het systeem naar een hoger en veel commerciëler plan getild. In een rond haar nieuwe single Look What You Made Me Do verschenen videoclip probeert de zangeres fans te verleiden zich in te schrijven voor het nieuwe ticketsysteem. Ze nodigt fans uit deel te nemen aan 'unieke activiteiten', waardoor ze meer kans krijgen op de felbegeerde voorrang. Het blijkt dat fans vooral fanatiek moeten gaan winkelen op de merchandisemarkt van de zangeres. Kopen ze shirtjes en platen of een tweedelig Taylor Swift-tijdschrift, dan tonen ze hun aanhankelijkheid en komen ze hoger in het fanklassement.