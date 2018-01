Speeches, speldjes en rozen op de Grammy's, maar de prijzen gaan naar mannen

Janelle Monáe

'We come in peace, but we mean business.' Dat was een van de strijdbare oneliners van r&b-zangeres Janelle Monáe, in een sterke toespraak die de maatschappelijke betrokkenheid van het Grammy-gala moest oppoken.



'Het gebeurt niet alleen in Hollywood of in Washington maar ook hier, in onze eigen industrie', zei Monáe. 'De tijd is voorbij voor ongelijke betaling, voor discriminatie en intimidatie en het misbruik van macht.' Mooie woorden. Maar na de toespraak werden zo'n beetje alle Grammy's aan mannelijke artiesten toebedeeld. Monáe werd in haar carrière zes keer genomineerd voor een Grammy, maar won er nooit een.