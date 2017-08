Skepta en Vince Staples tillen de zaterdag van Lowlands op

Skepta: rauw en vlammend

In het genre waarvan Stefflon Don een van de kroonprinsessen is, is Skepta veteraan en (dankzij zijn met de Mercury Prize bekroonde album Konnichiwa uit 2016) ook de huidige koning: grime, de Londense hiphopvariant die rond 2004 populair was en de laatste tijd een opmerkelijke wederopstanding beleeft.



Skepta heeft alleen zijn dj Maximum mee naar Lowlands genomen voor een rauwe, rudimentaire grime-set. Maximum vuurt de ratelende beats af, uit jungle en 'U.K. garage' de hiphop van Skepta binnengestruikeld, en Skepta mitrailleert zijn woorden de volle Bravo in.



Het begin van zijn optreden vlamt (met Konnichiwa en That's Not Me), daarna lijkt hij het even rustig aan te doen, om de intensiteit gaandeweg weer te laten toenemen. Skepta blijkt zijn maatje Lethal Bizzle te hebben meegenomen om samen hoogtepunt I Win te rappen, waarna de opzwepende, dreunend diepe bassen van de hit Shutdown door de Bravo denderen. Het houten plankier lijkt te golven, bijna vloeibaar te worden onder duizenden springende voeten.