Rotterdams Philharmonisch Orkest viert 100-jarig bestaan met 'gabberstuk' van Florian Magnus Maier

Wat betekent Rotterdam voor jou?

Ik oefende vier keer per week met mijn band omdat er niks anders te doen was

'Rotterdam was voor mij een springplank naar de wereld. Ik kom uit een kleine conservatieve stad in Beieren, Landshut. Het is er mooi - er is een kasteel, veel groen, een gotische kerk met hoge bakstenen toren -, maar als je daar rondloopt, voel je je alsof je in de Middeleeuwen bent. Ik oefende vier keer per week met mijn band omdat er niks anders te doen was.



'Op het conservatorium in Rotterdam zoog ik alle invloeden op als een spons. De wereldmuziekafdeling was beroemd. Ik leerde Indonesische gamelan kennen, tango, en volgde vanaf mijn tweede jaar compositielessen bij Klaas de Vries. Ik heb alles aan Rotterdam te danken en woon er nog steeds; de stad is sinds 1994 alleen maar leuker geworden.'