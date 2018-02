Ronnie Flex, Fedde Le Grand en My Baby Ambassadeurs van de Vrijheid op 5 mei

Op zijn linker bovenarm prijkt bijvoorbeeld sinds 2016 een grote tatoeage van Anne Frank, het meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken in het Achterhuis en er haar wereldberoemde dagboek schreef. 'Zij bleef optimistisch, en dat in een tijd van zo veel gevaar. Het voelt voor mij dan ook logisch om nu Ambassadeur van de Vrijheid te zijn', aldus Ronnie Flex tijdens zijn presentatie als muzikale festivalhopper op 5 mei.



Deejay Fedde Le Grand treedt op in Zeeland, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht. Toen het Nationaal Comité 4 en 5 mei Le Grand onlangs vroeg inhoud te geven aan het begrip vrijheid, vertelde de maker van hits als Put Your Hands Up For Detroit hoe hij in China werd geconfronteerd met zware censuur. 'Ik kon niet op Google en Facebook, Instagram deed het niet... Het stemde tot nadenken, we vinden onze vrijheid in Nederland zo vanzelfsprekend.'