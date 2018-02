Ronnie Flex en Naaz grote winnaars bij Edison Popprijzen, Boef grijpt mis

Boef

Verliezer van de avond was ook al een rapper, Boef, die begin dit jaar nog in opspraak kwam vanwege zijn vrouwonvriendelijke opmerkingen. De 24-jarige Boef was in twee categorieën genomineerd, iets wat vooraf al had geleid tot het vertrek van muziekcriticus Bart Wijlaars van De Telegraaf uit de jury. Hij vond dat de rapper vanwege zijn omstreden uitlatingen moest worden uitgesloten van de sinds 1960 uitgereikte Edison Popprijzen.



De overige juryleden, onder meer Radio 2-dj Annemieke Schollaardt, Diederik van Zessen (waarnemend zendermanager NPO 3FM) en Menno de Boer (zendermanager Radio 538), dachten daar anders over. De Edisonjury nam afstand van zijn uitspraken, maar handhaafde Boefs nominaties op basis van zijn artistieke prestaties. Tot een onderscheiding kwam het echter niet. Boef zag hoe de jury de videoclip van Naaz' hit Words verkoos boven het filmpje bij zijn hit Habiba.



Daarnaast zag Boef de Edison voor beste song aan zijn neus voorbij gaan. De prijs ging niet naar zijn song Krantenwijk (met Lil' Kleine), maar naar Wulf met zijn debuutsingle Mind Made Up. Het winnende nummer van de voormalige The Voice of Holland-deelnemer Lieuwe Albertsma verhaalt onder meer over zijn leven en hoe hij voor de muziek koos.