Radiohead beschuldigt Lana Del Rey van plagiaat

Wel of geen inbreuk?

De vraag of er in zo'n muziekkwestie ook daadwerkelijk sprake is van auteursrechtinbreuk, is vaak niet eenvoudig te beantwoorden. Met name doordat een muziekwerk uit veel verschillende elementen bestaat (tempo, melodie en sfeer) zijn dit soort zaken complex en moeilijk voorspelbaar.



Eerst zal een rechter moeten beoordelen of het onderdeel waarop de klager zich beroept überhaupt wel onder de bescherming van het auteursrecht valt. Gaat het slechts om een enkele maat, dan is dat waarschijnlijk te weinig om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Enige substantie is wel vereist.



Ook als alleen een bepaalde stijl is overgenomen, biedt de wet geen bescherming. Stijl wordt in principe niet door het auteursrecht gedekt. En mocht blijken dat de klager de muziek eerder zelf ergens vandaan heeft geplukt, houdt het ook snel op.



Pas als is vastgesteld dat inderdaad sprake is van een door het auteursrecht beschermd werk, komt de tweede vraag aan de orde: komt de ander daar zo dicht bij in de buurt dat hij inbreuk maakt op dat recht? Heeft de ander de beschermde elementen overgenomen waardoor de muziek dezelfde totaalindruk heeft gekregen? Zo ja, kan er sprake zijn van een inbreuk.