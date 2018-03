Paradiso is 50: wat betekent deze muziektempel voor Nederlandse muzikanten?

Tim Knol (28) zanger

'Ik kom al mijn hele leven in Paradiso. ­'Je bent er klaar voor, je bent oud ­genoeg', zei mijn vader toen ik elf was en hij me meenam naar een concert van de Amerikaanse zanger Steve Earle. Daarna ben ik er nog heel vaak als bezoeker geweest. Het is tien keer zo leuk om naar ­een oude kerk te gaan, als naar een of ­andere betonnen zaal in Almere, dat is ­afschuwelijk.



'Ik had nooit gedacht dat ik er zo snel zou spelen. In 2010, ik was twintig, bracht ik mijn eerste plaat uit. Hetzelfde jaar had ik er een eigen show.