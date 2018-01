Opnieuw doen festivals rapper Boef in de ban om vrouwonvriendelijke uitspraken

Noorderslag

Op Eurosonic Noorderslag in Groningen, waar Boef zijn eerstvolgende optreden heeft op 20 januari, is hij nog wel welkom. 'We willen de actuele stand van zaken van popmuziek tonen. Daar hoort Boef gewoon bij', zei festivalcoördinator Peter Sikkema tegen Dagblad van het Noorden.



Toch hebben meer dan duizend mensen vrijdag in korte tijd een petitie ondertekend om Boef te weren van het bekende muziekfestival. 'Gezien de recente laatdunkende en kwetsende uitlatingen van rapper Boef in de richting van vrouwen lijkt het ongewenst dat deze artiest gaat optreden op een festival waar vrouwen en meisje gewoon een leuke tijd willen hebben, ook als ze een rokje dragen en een biertje drinken', staat bij de petitie.



Discotheek Time Out in Gemert, waar de rapper later die dag staat, is niet van plan zijn optreden te annuleren. 'We houden het in de gaten en zijn het niet eens met zijn uitspraken, maar cancelen heeft voor ons ook grote gevolgen', vertelde een woordvoerder van Time Out aan het AD.