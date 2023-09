Op ‘Hit Parade’ flaneert Róisín Murphy voorbij zonder zichzelf te serieus te nemen ★★★☆☆

Volgend jaar is het 25 jaar dat Moloko’s dansvloerklassieker Sing It Back verscheen. De vrouwelijke helft van het duo, de Ierse Róisín Murphy, vierde in juli haar 50ste verjaardag.

De tijd staat niet stil, maar als Murphy een soloalbum uitbrengt veer je altijd op, omdat het alle kanten op kan: glitterjazz (circa 2005), kleurrijke pop (2007), electro (2015) of disco (2020), altijd met markante Murphy-twist.

Hit Parade is haar zesde album. Met de Duitser DJ Koze als producer houdt Murphy het, de stevige hartslag ten spijt, veelal ontspannen. In The Universe croont ze weer eens wat (dat was even geleden). Hurtz So Bad en Two Ways drijven op triphop- en hiphopbeats.

Lonken naar de hitparade doet Hit Parade veel minder dan sommige voorgangers. Het album klinkt vooral losjes soulvol (hoor het wulpse Fader). Murphy flaneert voorbij zonder zichzelf te serieus te nemen (het tussenwerpsel Crazy Ants Recipe is niet het enige geestige moment), tot ze ons in Can’t Replicate toch nog even de dansvloer op trekt.

Hit Parade is wat te inconsistent en ook net wat te lang om het tot Murphy’s beste albums te kunnen rekenen, maar de beste songs winnen aan reliëf en diepgang naarmate je ze vaker hoort.

Róisín Murphy Hit Parade Pop ★★★☆☆ Ninja Tune/PIAS