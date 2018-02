Op het nieuwe album van Zwart Licht zijn de rappers geen jongens meer, maar mannen

Amsterdam Osdorp of de Bijlmer?

'Tijdens de Bijlmerramp, in oktober 1992, was ik 4 jaar oud, maar die avond herinner ik me nog goed. Ajax speelde, we waren een Ghanese maaltijd aan het eten en toen: bam. We woonden best hoog, dus we hadden goed zicht op het vuur in de flat aan de overkant die was geraakt. Ik weet nog dat we met z'n allen naar beneden gingen. Iedereen was stil en keek hoe brandweermannen die grote vuurbal in het donker met hoge waterstralen te lijf gingen.