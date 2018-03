New York verwelkomt (met buttons!) zijn nieuwe lievelings dirigent: Jaap 'Yahp' van Zweden

Met bijna popsterachtige allure werd maandagavond Jaap van Zweden aan New York gepresenteerd - of in de markt gezet, zo u wilt. Dirigent Van Zweden, nu nog muzikaal directeur van het Dallas Symphony Orchestra, wordt komend seizoen (2018-2019) de leider van het New York Philharmonic Orchestra, het oudste nog spelende orkest van Amerika, dat in de rangorde van de beste orkesten wereldwijd veelal op de twaalfde plek wordt geplaatst en in de VS tot de Big Five wordt gerekend (naast Boston, Chicago, Philadelphia en Cleveland).



In aanloop naar dat 'inaugurele seizoen' kon het klassiekemuziekpubliek vast kennismaken. Via een (gratis) openbaar interview met de maestro, in een zo goed als volle David Geffen Hall (ruim 2.700 zitplaatsen). Of via zo'n T-shirt, waarop de betekenis van de volledige JAAP (plus uitspraak) als een lemma in een woordenboek wordt uitgelegd:



JAAP (Yahp) [znw]

1. Een man van het orkest, voor het orkest. 2. Gepersonifieerde passie 3. De maestro van onze stad. Zie ook: De Real Deal