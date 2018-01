Nederlandse bands stelen de show op openingsdag van Eurosonic

Deze acts mag u niet missen op Eurosonic/Noorderslag



Een nieuwe gouden eeuw lijkt aangebroken voor de Nederlandse pop, en dat is niet dankzij de platenlabels

Waarom scoorde Bettie Serveert goed in de VS en blijft het geluid van Kensington, hier toch mateloos populair, beperkt tot binnenlands gebruik? Nou, dat geluid dus. Lees Dutch in the USA.



Trentemøller, Mø en Agnes Obel maak plaats: dit zijn de nieuwe Deense rijzende sterren

2018 begint pas echt met Eurosonic Noorderslag. Met dit jaar Deense pop in de hoofdrol. Want de Deense pop staat in bloei. Hoe komt dat? Robert van Gijssel vraagt het na bij drie rijzende sterren in Kopenhagen.



Boek over Willem Venema schetst een promotor die niet schrikt van beetje opwinding en lastige artiesten

Hij voelde precies welke onaangepastheid het goed deed bij het rockpubliek. Een boek schetst de grote rol van programmeur Willem Venema in de Nederlandse rockhistorie.