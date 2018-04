Nederlands fijnste gitaarband is terug, en dat is geweldig nieuws

Het moet 2011 geweest zijn, misschien 2012. Na een concert in Paradiso stond toeschouwer Jacob de Greeuw, ex-frontman van de gitaarband Johan, nog wat na te praten met vrienden. Verrek, daar heb je Jacob van Johan. Tijd niet gezien. Zijn band had in 2009 afscheid genomen met een memorabel concert, ook in Paradiso.



Even gauw vragen (meer als liefhebber dan als journalist) of De Greeuw nog met iets nieuws bezig was.



'Ik werk aan een soloplaat,' antwoordde hij. 'Elektronisch, met sequencers. Wordt te gek. Nog véél beter dan Johan.'