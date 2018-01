Mirga komt! Naar Utrecht! Dirigeren! Mirga (31) is de komeet van de klassieke muziek, de eerste vrouw die een bres kan slaan in een exclusief mannenbolwerk: het chef-dirigentschap van een toporkest. Op 9 april maakt ze in TivoliVredenburg haar Nederlandse debuut en als je het mij vraagt, wordt dat het concert van het jaar.



Slechts één schaduwkant heeft Mirga: haar Litouwse achternaam: Gražinyte-Tyla. Oefen even mee: gra-zji-NIE-te ti-LA, gra-zji-NIE-te ti-LA. Ik brak er voor het eerst mijn tong over in de zomer van 2016. In Luzern, aan de oevers van het Vierwoudstrekenmeer, was Mirga de trofee van een muziekfestival dat pionierde met het thema vrouwelijke dirigenten. Met moeite, want ze zijn schaars, had men er een dozijn verzameld.