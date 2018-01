Manager vraagt publiek op te komen voor rapper: 'Boef is vertegenwoordiger van de jongerencultuur'

Faria vroeg het congrespubliek dat morgen ook bij het concert aanwezig is voor de rapper op te komen. 'Kunnen wij hier afspreken dat we om de boe-roepers heen gaan staan, en ze dan toch even gaan aanstoten?' Volgens Faria kan Nederland namelijk veel van Boef leren, en die kans hebben we tot nu toe laten liggen. 'Volwassenen begrijpen jongeren niet meer. Als er nu iemand een vertegenwoordiger is van de jongerencultuur, dan is het rapper Boef. Je kunt ook het gesprek met zo'n jongen aangaan zonder gelijk een oordeel klaar te hebben. Dan leer je misschien nog iets.'



Volgens Faria waren hij en de mensen achter Boef ook wel echt geschrokken van de opmerkingen over kechs, en de escalerende uitlegfilmpjes die volgden. 'Hij had niet door dat hij inmiddels met heel Nederland aan het communiceren was. En ik viel daarna over de reacties die volgden. Verhalen in de media, die gingen over de islamitische achtergrond van Boef. Wie zegt dat die jongen een islamitische opvoeding heeft gehad? Waar komen die verhalen vandaan? Er werd maar wat beweerd. En dan die festivals die zeiden Boef te boycotten, terwijl ze hem niet eens geboekt hadden. Dat is mij allemaal zwaar tegengevallen.'