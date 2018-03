Luister zijn laatste album en koop daarna onmiddellijk een kaartje voor Ochoa

Maar Ochoa was dan ook het broekie van het orkest, toen hij in 1996 toetrad. Hij is nu 71 en we kunnen dus met hem vooruit. Bovendien, en zoals Ochoa het stelt op zijn mooie nieuwe plaat Los Años No Determinan: de jaren bepalen niet wie je bent. Zijn gitaarspel is nog steeds betoverend mooi, en al heeft zijn stem niet meer het rauwe volume uit zijn beginjaren: Ochoa weet het hart te raken, ook als hij als tweede stem aansluit bij de messcherpe vocalist uit zijn vaste groep El Cuarteto Patria. Luister maar eens naar het nieuwe nummer Carmela Mía, en boek daarna onmiddellijk dat ticket voor wat een heel mooie avond zal worden: het enige Nederlandse concert van Ochoa op 29 april, in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht.