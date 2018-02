Kan ik als blanke zangeres 'jatten' uit andere muzikale culturen?

Het Amerikaanse popduo Tune-Yards heeft een boodschap. Lopen de rillingen al over uw rug? Nergens voor nodig. Wie denkt dat liedjes met een boodschap zeurmuziek opleveren van missionarissen, moet maar eens luisteren naar Tune-Yards' net uitgekomen album I Can Feel You Creep Into My Private Life. Of naar de voorgaande albums van zangeres Merrill Garbus en haar maatje bassist Nate Brenner, die alle drie eindigden op de jaarlijstjes van toonaangevende media als The New York Times, Time en Rolling Stone. Op die platen bijten Garbus en Brenner zich vast in maatschappelijke kwesties als genderidentiteit, neokolonialisme en de uitwassen van het kapitalisme.