Jawel, de raprock of rapmetal lijkt echt terug te keren

We hadden nattigheid kunnen, en misschien wel moeten voelen. Want de festivalzomer van 2017 was al een tikje zorgwekkend. Op Pinkpop zag het poppubliek de wedergeboorte van de keihard rockende rapband Rage Against the Machine (van de enórme jarennegentighit Killing in the Name) en hiphopgrootheid Public Enemy (Fight the Power), in de nieuwe 'supergroep' Prophets of Rage. Op Lowlands werd daarna een vuistpompend feest gevierd in de grootste podiumtent, bij de ook al tot leven gewekte hiphoprock van Cypress Hill.