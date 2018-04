In gesprek met Rudy Bennett: The Golden Earrings, de loop van zijn carrière en een nare maagverknettering

'De Earrings waren een krakkemikkig bandje vergeleken met ons. Robbie van Leeuwen was een geweldige gitarist en songschrijver. Sieb Warner gold als de beste drummer van Den Haag. Henk Smitskamp was een kanjer van een bassist. En ik, ja, ik kon zingen. De Earrings? George Kooymans was echt goed, maar als band waren we ze de baas. We waren wat ouder dan zij, een stukje verder, ook qua apparatuur en technische kennis. Ze stonden bij onze optredens te gluren hoe we dat allemaal deden.'



Een maand nadat de Earrings hun debuutsingle Please Go hadden uitgebracht, waren The Motions al aan hun eerste dikke landelijke hit toe: Wasted Words (nummer 3 in november 1965). Het protestlied zou hun beroemdste hit blijven, met - in goede Haagse beattraditie - een tekst in aandoenlijk gammel Engels, om over de huidige connotatie van de goedbedoelde woordkeuze nog maar te zwijgen: 'In the States negroes fight for freedom/ The slogans they cry aren't wrong.'